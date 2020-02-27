"Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, сыграв 3:3 с "Бенфикой"

Победа в первом матче позволила украинскому клубу пробиться в следующий этап Лиги Европы.

В ответной игре 1/16 "Шахтер" и "Бенфика" сыграли вничью со счетом 3:3. В первой встрече украинцы одержали победу со счетом 2:1.

Лига Европы

1/16 финала

Матч 1 - 1:2

Бенфика – Шахтёр Д 3:3

Голы: Пицци, 9, Диаш, 12 (авто.), 36, Силва, 47, Степаненко, 49, Патрик, 71

Бенфика: Влаходимос, Гримальдо, Феррейра, Диаш, Тавареш, Мачадо (Сеферович, 67), Силва, Таарабт, Вайгль, Пицци (Мораис, 79), Соуза (Филипе, 79)

Шахтёр Д: Пятов, Кривцов, Додо, Исмаили, Матвиенко, Марлос (Тете, 62), Степаненко, Антониу, Тайсон (Коноплянка, 86), Патрик (Хочолава, 90+2), Мораес

Предупреждения: Исмаили, 43, Силва, 50, Тайсон, 83, Коноплянка, 87


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Теги: Шахтер Бенфика
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