Все четыре португальских клуба в Лиге Европы не смогли пробиться в следующую стадию

Ни один португальский клуб не смог преодолеть стадию 1/16 финала Лиги Европы.



"Порту" по сумме двух матчей со счетом 2:5 проиграл "Байеру", "Спортинг" в дополнительное время потерпел поражение от турецкого "Истанбула" (4:5), "Бенфика" в ответной игре сыграла вничью с "Шахтером" 3:3, но уступив в первом матче 1:2, также завершила выступление в турнире. А "Брага" дважды проиграла "Рейнджерусу" (2:3 и 0:1).



Жеребьёвка стадии 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня, 28 февраля. Начало в 15:00 по мск.