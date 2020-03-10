Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Видеопомощник рефери - Виталий Мешков. Ассистент видеопомощника рефери - Сергей Иванов. Четвертым арбитром назначен Сергей Лапочкин.
Напомним, встреча пройдет 12 марта без зрителей из-за коронавируса.
Сергей Карасев будет судить матч между "Севильей" и "Ромой"
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Севильей" и "Ромой".
Фото: Матч ТВ
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