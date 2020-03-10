В "Хетафе" сообщили, что команда не поедет на игру с "Интером", если ситуация с коронавирусом не улучшится

Президент "Хетафе" Анхель Торрес рассказал, что команда не отправится на первый матч 1/8 финала Лиги Европы в с "Интером", если ситуация с коронавирусом не станет лучше.



"Если нам придется проиграть, мы проиграем. Но подвергать риску здоровье мы не будем. Мы обратились в УЕФА и попросили найти другой вариант игры. Нам не нужны проблемы из-за коронавируса. Самое разумное на наш взгляд решение - это отложить игру", - цитирует Торреса Onda Cero.



Матч "Интер" - "Хетафе" должен состояться 12 марта в Милане.