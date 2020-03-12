УЕФА попросил "Интер" и "Рому" добровольно сняться с Лиги Европы

Как сообщает Il Messaggero, Союз Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) попросил "Интер" и "Рому" добровольно сняться с Лиги Европы, чтобы можно было доиграть турнир.

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Отмечается, что клубы ответили отказом. УЕФА же уведомил "Интер" и "Рому", что они не будут принудительно исключены из Лиги Европы.



Вчера стало известно, что УЕФА отменил первые матчи 1/8 финала "Севилья" - "Рома" и "Интер" - "Хетафе". Причиной этому стала эпидемия коронавируса.



В настоящий момент в Италии зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Европе - более 12 тысяч.