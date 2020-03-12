В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Рейнджерс" на своем поле проиграл "Байеру" - 1:3.
Лига Европы
1/8 финала
"Рейнджерс" - "Байер" 1:3
Голы: Хаверц, 37 (пен.), Арангис, 67, Эдмундсон, 75, Бэйли, 88
Рейнджерс: Макгрегор, Баришич, Эдмундсон, Голдсон, Тавернье (Польстер, 85), Камара (Хаджи, 68), Дэвис, Эрфилд, Арибо (Камбери, 53), Кент, Морелос
Байер: Градецки, Та, Венделл, Вайзер, Тапсоба (Паулинью, 68), Драгович, Хаверц, Демирбай (Баумгартлингер, 81), Арангис, Беллараби (Бэйли, 62), Диаби
Предупреждения: Камара, 19, Демирбай, 29, Эрфилд, 72, Венделл, 77, Кент, 79, Диаби, 85
"Рейнджерс" потерпел поражение от "Байера"
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