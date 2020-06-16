Финал Лиги Европы пройдет в немецком Кельне

Финальный матч Лиги Европы текущего сезона состоится в Кельне на RheinEnergieStadion.

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Об этом сообщает Bild. Ранее в СМИ появилась информация, что оставшиеся матчи плей-офф пройдут с 10 по 21 августа. На данный момент команды успели сыграть 6 из 8-ми матчей стадии 1/8.



Скорее всего о месте проведения УЕФА объявит 17 июня. Напомним, ранее финальный матч Лиги Европы должен был пройти в Гданьске. Возможно, в Польше пройдет финал следующего сезона.