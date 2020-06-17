Оставшиеся игры в рамках еврокубка примут четыре немецких города - Дуйсбург, Гельзенкирхен, Дюссельдорф и Кельн. В последнем пройдет финал. Все матчи пройдут с 10 по 21 августа.
Напомним, все еврокубковые турниры были приостановлены из-за пандемии коронавируса. К сожалению, российские клубы уже не принимают в них участия.
Объявлены сроки и города для матчей Лиги Европы
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, как завершится текущий сезон Лиги Европы.
Фото: УЕФА
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!