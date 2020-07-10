1/4 финала
Пара 1: "Шахтер" (Украина) — "Вольфсбург" (Германия) (2:1) / "Базель" (Швейцария) — "Айнтрахт" (Германия) (3:0)
Пара 2: "Манчестер Юнайтед" (Англия) — ЛАСК (Австрия) (5:0) / "Копенгаген" (Дания) — "Истанбул Башакшехир" (Турция) (0:1)
Пара 3: "Интер" (Италия) — "Хетафе" (Испания) / "Байер" (Германия) — "Рейнджерс" (Шотландия) (3:1)
Пара 4: "Вулверхэмптон" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция) (1:1) / "Рома" (Италия) — "Севилья" (Испания).
1/2 финала
Пара 4 — Пара 2
Пара 3 — Пара 1
Начиная с 1/4 финала матчи будут проходить в Германии в формате одного матча. Все игры пройдут в августе.
Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов
Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020
Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.
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