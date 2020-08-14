Брых рассудит "Севилью" и "МЮ" в полуфинале Лиги Европы

Назначены арбитры на матч 1/2 финала Лиги Европы между "Севильей" и "Манчестер Юнайтед".

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Встречу обслужит немецкий рефери Феликс Брых. Помогать ему будут Марк Борш и Штефан Лупп. Работать с системой видеопомощи арбитрам (ВАР) будут Бастиан Данкерт и Марко Фритц.



Встреча пройдет в немецком городе Кельн 16 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



"МЮ" в четвертьфинале Лиги Европы прошел "Копенгаген", а "Севильи" обыграла "Вулверхэмптон".