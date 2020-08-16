Главный тренер "Шахтёра": думаю, что у нас и "Интера" есть явные возможности пройти в финал Лиги Европы

Главный тренер "Шахтёра" Луиш Каштру поделился ожиданиями от полуфинала Лиги Европы, в котором его клуб сыграет с "Интером".



Фото: ФК "Шахтёр"

Встреча будет проходить завтра, 17 августа. Во вором полуфинале сыграют "Севилья" и "Манчестер Юнайтед".



"Команды, которые встречаются в полуфинале такого турнира, как Лига Европы или Лига чемпионов, очень компетентны в любых аспектах игры. Оба клуба будут стараться победить.Думаю, что у обоих есть явные возможности пройти в финал, и на поле они постараются показать все свои качества. Игра будет очень тяжёлой, повторюсь, но никто не может ожидать от такого матча лёгкости", - цитирует Каштру пресс-служба УЕФА.



"Шахтёр" в четвертьфинале турнира нанёс поражение "Базелю" со счётом 4:1. "Интер" в четвертьфинале обыграл "Байер" (2:1).