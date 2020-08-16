Тренерские штабы команд назвали стартовые составы.
"Севилья": Боно, Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Фернандо, Хордан, Банега, Окампос, Сусо, Эн-Несири
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуйар, Уильямс, Фред, Погба, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Марсьяль, Рашфорд
Матч начнётся в 22:00 мск.
"Севилья" - "Манчестер Юнайтед": команды назвали стартовые составы на полуфинал Лиги Европы
Сегодня, 16 августа, состоится первый полуфинал Лиги Европы, "Севилья" сыграет с "Манчестер Юнайтед".
Фото: УЕФА
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