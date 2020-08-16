Фернандеш прокомментировал стычку с Линделёфом во время матча "Манчестер Юнайтед" - "Севилья"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал о небольшой стычке, которая у него произошла с одноклубником Виктором Линделёфом во время матча полуфинала Лиги Европы с "Севильей".
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"
Футболисты "МЮ", пропустив второй мяч, начали активно спорить на повышенных тонах, предъявляя друг другу претензии. В итоге "Севилья" победила со счётом 2:1 и вышла в финал турнира.

"Когда пропустили гол, все были в ярости. Нормально, что мы так отреагировали. И дело тут не во мне или в Линделёфе. Такое происходит в разных командах. Нам нужно думать, какие мы допустили ошибки", - цитирует Фернандеша Daily Mail.

"Севилья" в финале турнира сыграет с победителем матча "Шахтёр" - "Интер".

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Теги: Бруно Фернандеш Линделёф Манчестер Юнайтед Севилья
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