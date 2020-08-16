Фернандеш прокомментировал стычку с Линделёфом во время матча "Манчестер Юнайтед" - "Севилья"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал о небольшой стычке, которая у него произошла с одноклубником Виктором Линделёфом во время матча полуфинала Лиги Европы с "Севильей".



Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Футболисты "МЮ", пропустив второй мяч, начали активно спорить на повышенных тонах, предъявляя друг другу претензии. В итоге "Севилья" победила со счётом 2:1 и вышла в финал турнира.



"Когда пропустили гол, все были в ярости. Нормально, что мы так отреагировали. И дело тут не во мне или в Линделёфе. Такое происходит в разных командах. Нам нужно думать, какие мы допустили ошибки", - цитирует Фернандеша Daily Mail.



"Севилья" в финале турнира сыграет с победителем матча "Шахтёр" - "Интер".