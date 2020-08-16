Сульшер проигрывает третий полуфинал в сезоне, «Севилья» становится рекордсменом еврокубков

«Севилья» вновь вышла в финал Лиги Европы. Испанский клуб в полуфинале довольно неожиданно обыграл «Манчестер Юнайтед».
Фото: ФК "Севилья"
Все четыре участника полуфиналов турнира, «Манчестер Юнайтед», «Севилья», «Интер» и «Шахтёр», уже гарантировали себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Поэтому Лига Европы уже больше ими не рассматривалась в качестве окна в главный европейский турнир. Впрочем, от этого значимость соревнований не снизилась: кто не думает о победе, дойдя до полуфинала?

В целом, сезон для «Манчестер Юнайтед» сложился неплохо. После усиления состава «МЮ» стал куда более конкурентоспособным, сумел сократить отставание от топ-4 и пробился в Лигу чемпионов. Но вишенкой на корте должен был стать какой-нибудь трофей.

У Сульшера и его ребят было сразу три возможности: Лига Европы, Кубок Англии и Кубок английской лиги. Но сезон «красные дьяволы» заканчивают без трофея, во всех трёх случаях «Юнайтед» проигрывал в полуфинале. После матча даже удивился такому исходу, напомнив, что впервые его команда играла в трёх полуфиналах.

Проиграла лучшая команда

Нет, «Манчестер» не был плох, скорее, наоборот. Английский клуб доминировал, создав моментов, которых бы хватило на два тайма. Уже в начале встречи «Юнайтед» получил право на пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш. А затем подопечные Сульшера продолжили создавать моменты, но не использовали свои шансы.

Сульшер проигрывает третий полуфинал в сезоне, «Севилья» становится рекордсменом еврокубков


«Севилья» хоть и чаще контролировала мяч, но явно уступала сопернику по моментам у чужих ворот. Но «Манчестер Юнайтед» явно не хватило удачи и класса. Да, «красные дьяволы» приближаются к топ-клубам, но команде не хватает «инстинкта убийцы», присущего, к примеру, «Баварии».

В начале второго тайма «МЮ» обрушил град атак на ворота соперника. В первые 15 минут второго тайма английский клуб нанёс по воротам «Севильи» шесть ударов, а пять из них – из пределов штрафной. Только за это время «Юнайтед» должен был забивать минимум дважды.


Удары по воротам с 45 по 55 минуты. Синие - "МЮ", оранжевые - "Севилья"


Но, как показалось, героически отбившись, испанский клуб лишил соперника инициативы и преимущества. После этой яркой вспышки «МЮ» уже не был так хорош. А в концовке англичане ещё и пропустили совсем нелогичный гол, который ещё и был забит совсем уж просто. До сих пор непонятно, как Виктор Линделёф так упустил Люка де Йонга, забившего один из самых простых мячей в карьере.

На спасение у «Манчестер Юнайтед» было 15 минут, но «красные дьяволы» за это время нанесли лишь один удар по воротам. А после матча Сульшер признал, что его команда в концовке устала и физически, и психологически.


Усреднённые позиции игроков на поле, синие - "МЮ", оранжевые - "Севилья"


В свою очередь капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайер заявил, что лучшая команда в этот вечер проиграла. Наверное, он действительно прав. Но пока игре «МЮ» не хватает расчёта и летальности. Видимо, причиной этому является неопытность. Тройку нападающих «Юнайтед» минувшим вечером составили Рэшфорд (22 года), Марсьяль (24 года) и Гринвуд (18 лет). Да, «МЮ» обладает очень перспективным и ярким составом, но пока игроки не станут зрелыми, такие казусы будут случаться.

Рекордсмены из Севильи

В то же время нужно отдать должное «Севилье». Испанский клуб выдал просто героический матч. И это касается не только голкипера Ясина Бону, который отразил шесть ударов, но и полевых игроков. Они в общей сложности заблокировали 16 ударов, а 7 – в пределах штрафной.



«Севилья» практически не давала сопернику возможностей проводить фирменные контратаки. А в концовке, при счёте 2:1, здорово прихлопнула подуставший «МЮ» с помощью прессинга. Организовать навал англичане так и не смогли.

«Севилья» установила своеобразный рекорд, она вышла на первое место по количеству финалов в еврокубках в XXI веке. «Севилья» проведёт свой 11-й финал в континентальных турнирах. В данном случае в учёт идут и матчи за Суперкубок Европы. И теперь у «Севильи» есть уникальный шанс выиграть финал Лиги Европы в шестой раз.

Лига Европы, 1/2 финала

"Севилья" - "Манчестер Юнайтед" 2:1

Голы: Сусо, 26, де Йонг, 78 - Бруну Фернандеш, 9 (пен).

"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Фернандо, Хордан (Гудель, 87), Банега, Окампос (Мунир, 56), Сусо (Васкес, 75), Эн-Несири (де Йонг, 56).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака (Джеймс, 89), Линделёф, Магуйар, Уильямс (Фосу-Менса, 87), Фред, Погба, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Марсьяль, Рэшфорд (Мата, 87).

Предупреждения: Уильямс, 17, Диего Карлос, 21, Рэшфорд, 67, Магуайр, 86, Мунир, 86.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Севилья Манчестер Юнайтед
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Источник: Пирло заверил Роналду, что тот будет важным игроком "Ювентуса"
Крыховяк: Николич - очень хороший тренер, за последний месяц он это доказал
Источник: ЦСКА интересуется опорником "Спортинга" 1
Крыховяк - о конфликте фанатов с Кикнадзе: мы не можем поменять какие-то решения и переписать историю
РФС заменил инспектора матча "Зенит" - ЦСКА из-за сомнительного результата на коронавирус 5
Гендиректор "Чертаново": Пиняев хочет играть в Европе 1
Лопетеги: "Севилья" заслужила выход в финал Лиги Европы
Сунесс: без Месси "Барселона" даже бы не вышла в Лигу чемпионов
Испанские СМИ: Куман подпишет контракт с "Барселоной" 1
Сульшер проигрывает третий полуфинал в сезоне, «Севилья» становится рекордсменом еврокубков
Рыков: c VAR игра превращается уже не в футбол, а в просмотр эпизодов 1
Куман прилетел в Барселону, предполагается, что он сменит в команде Сетьена
Впервые за пять лет клубы АПЛ не сыграют в финалах еврокубков
Селюк: не думаю, что Гончаренко долго протянет в ЦСКА 3
Наумов: кроме Миранчука пока в "Локомотиве" по большому счёту забивать некому 1
"Оренбург" теряет лидерство, "Крылья Советов" набирают высоту. Обзор 4-го тура ФНЛ
Источник: Подберёзкин перейдёт в "Урал" из "Рубина" 2
Фернандеш прокомментировал стычку с Линделёфом во время матча "Манчестер Юнайтед" - "Севилья"
Сульшер: игроки "Манчестер Юнайтед" к концу устали и физически, и психологически
Президент "Барселоны" сообщил, что клуб уволит Сетьена 3
Балахнин: "Зенит" сильнее, но у "Ростова" были шансы, которые они не смогли реализовать
Источник: Обамеянг продлит контракт с "Арсеналом" до 2023 года
"Севилья" победила "Манчестер Юнайтед" и шагнула в финал Лиги Европы 8
Кейлор Навас пропустит игру против "Лейпцига"
Рыбчинский: на месте Миранчука выбрал бы не "Ювентус", а "Аталанту" 1
"Барселона" опровергла информацию о желании Месси покинуть клуб 2
Владелец "Торпедо" - о призыве фанатов к отставке Игнашевича: я болельщиков понимаю, но не разделяю их точку зрения 2
Осинькин: ни о какой эйфории речи быть не может. "Крылья" пока выиграли только две игры
Источник: Месси хочет покинуть "Барселону" летом
Источник: Кавани согласовал контракт на три года с "Бенфикой" 3
Все новости