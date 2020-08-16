Сульшер проигрывает третий полуфинал в сезоне, «Севилья» становится рекордсменом еврокубков

«Севилья» вновь вышла в финал Лиги Европы. Испанский клуб в полуфинале довольно неожиданно обыграл «Манчестер Юнайтед».

Фото: ФК "Севилья"

Удары по воротам с 45 по 55 минуты. Синие - "МЮ", оранжевые - "Севилья"

Усреднённые позиции игроков на поле, синие - "МЮ", оранжевые - "Севилья"

Все четыре участника полуфиналов турнира, «Манчестер Юнайтед», «Севилья», «Интер» и «Шахтёр», уже гарантировали себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Поэтому Лига Европы уже больше ими не рассматривалась в качестве окна в главный европейский турнир. Впрочем, от этого значимость соревнований не снизилась: кто не думает о победе, дойдя до полуфинала?В целом, сезон для «Манчестер Юнайтед» сложился неплохо. После усиления состава «МЮ» стал куда более конкурентоспособным, сумел сократить отставание от топ-4 и пробился в Лигу чемпионов. Но вишенкой на корте должен был стать какой-нибудь трофей.У Сульшера и его ребят было сразу три возможности: Лига Европы, Кубок Англии и Кубок английской лиги. Но сезон «красные дьяволы» заканчивают без трофея, во всех трёх случаях «Юнайтед» проигрывал в полуфинале. После матча даже удивился такому исходу, напомнив, что впервые его команда играла в трёх полуфиналах.Нет, «Манчестер» не был плох, скорее, наоборот. Английский клуб доминировал, создав моментов, которых бы хватило на два тайма. Уже в начале встречи «Юнайтед» получил право на пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш. А затем подопечные Сульшера продолжили создавать моменты, но не использовали свои шансы.«Севилья» хоть и чаще контролировала мяч, но явно уступала сопернику по моментам у чужих ворот. Но «Манчестер Юнайтед» явно не хватило удачи и класса. Да, «красные дьяволы» приближаются к топ-клубам, но команде не хватает «инстинкта убийцы», присущего, к примеру, «Баварии».В начале второго тайма «МЮ» обрушил град атак на ворота соперника. В первые 15 минут второго тайма английский клуб нанёс по воротам «Севильи» шесть ударов, а пять из них – из пределов штрафной. Только за это время «Юнайтед» должен был забивать минимум дважды.Но, как показалось, героически отбившись, испанский клуб лишил соперника инициативы и преимущества. После этой яркой вспышки «МЮ» уже не был так хорош. А в концовке англичане ещё и пропустили совсем нелогичный гол, который ещё и был забит совсем уж просто. До сих пор непонятно, как Виктор Линделёф так упустил Люка де Йонга, забившего один из самых простых мячей в карьере.На спасение у «Манчестер Юнайтед» было 15 минут, но «красные дьяволы» за это время нанесли лишь один удар по воротам. А после матча Сульшер признал, что его команда в концовке устала и физически, и психологически.В свою очередь капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайер заявил, что лучшая команда в этот вечер проиграла. Наверное, он действительно прав. Но пока игре «МЮ» не хватает расчёта и летальности. Видимо, причиной этому является неопытность. Тройку нападающих «Юнайтед» минувшим вечером составили Рэшфорд (22 года), Марсьяль (24 года) и Гринвуд (18 лет). Да, «МЮ» обладает очень перспективным и ярким составом, но пока игроки не станут зрелыми, такие казусы будут случаться.В то же время нужно отдать должное «Севилье». Испанский клуб выдал просто героический матч. И это касается не только голкипера Ясина Бону, который отразил шесть ударов, но и полевых игроков. Они в общей сложности заблокировали 16 ударов, а 7 – в пределах штрафной.«Севилья» практически не давала сопернику возможностей проводить фирменные контратаки. А в концовке, при счёте 2:1, здорово прихлопнула подуставший «МЮ» с помощью прессинга. Организовать навал англичане так и не смогли.«Севилья» установила своеобразный рекорд, она вышла на первое место по количеству финалов в еврокубках в XXI веке. «Севилья» проведёт свой 11-й финал в континентальных турнирах. В данном случае в учёт идут и матчи за Суперкубок Европы. И теперь у «Севильи» есть уникальный шанс выиграть финал Лиги Европы в шестой раз.Сусо, 26, де Йонг, 78 - Бруну Фернандеш, 9 (пен).Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Фернандо, Хордан (Гудель, 87), Банега, Окампос (Мунир, 56), Сусо (Васкес, 75), Эн-Несири (де Йонг, 56).Де Хеа, Уан-Биссака (Джеймс, 89), Линделёф, Магуйар, Уильямс (Фосу-Менса, 87), Фред, Погба, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Марсьяль, Рэшфорд (Мата, 87).Уильямс, 17, Диего Карлос, 21, Рэшфорд, 67, Магуайр, 86, Мунир, 86.