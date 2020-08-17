"Шахтёр" установил антирекорд Лиги Европы

"Шахтёр" во вчерашнем матче полуфинала Лиги Европы против "Интера" (0:5) установил антирекорд турнира.

Фото: ФК "Шахтёр"

В составе миланского клуба дважды отличились Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку, ещё один гол на счету Данило Д’Амброзио. Поражение донецкой команды стало самым крупным в истории полуфиналов Лиги Европы и ее предшественника — Кубка УЕФА.



В решающей встрече турнира "Интер" встретится с "Севильей" 21 августа в 22:00 по Москве. Матч состоится в Кёльне на стадионе "Рейн Энерги".