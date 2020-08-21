Лукаку первым после Роналдо забил 34 гола в дебютном сезоне за "Интер"

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку отметился голом в финальном матче Лиги Европы с "Севильей".

eurosport.com

Бельгиец на 5-й минуте реализовал пенальти. Этот мяч стал для Лукаку 34-м в сезоне во всех турнирах в дебютном сезоне за "Интер".



Последним игроком "нерадзурри", который забивал столько голов в первом сезоне, был бразилец Роналдо в 1998 году.



На данный момент идет первый тайм, счет 2:2.