Поединок завершился победой испанской команды со счетом 3:2.
"Это нечто особенное для нас, для меня и болельщиков. У этой истории счастлив конец. В начале матче было несколько неудач, но "Севилья" никогда не сдается", - передает слова Лопетеги Goal.com.
Лопетеги выиграл первый трофей в карьере главного тренера, а для "Севильи" шестой успех в Лиге Европы.
Лопетеги: "Севилья" никогда не сдается
Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги прокомментировал победу в финале Лиги Европы в матче с "Интером".
Фото: AS
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