Лопетеги: "Севилья" никогда не сдается

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги прокомментировал победу в финале Лиги Европы в матче с "Интером".

Фото: AS

Поединок завершился победой испанской команды со счетом 3:2.



"Это нечто особенное для нас, для меня и болельщиков. У этой истории счастлив конец. В начале матче было несколько неудач, но "Севилья" никогда не сдается", - передает слова Лопетеги Goal.com.



Лопетеги выиграл первый трофей в карьере главного тренера, а для "Севильи" шестой успех в Лиге Европы.