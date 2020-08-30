С этой стадии путь в евротурнире начинает московское "Динамо", которое попало во вторую группу основного пути.
"Нефтчи", грузинский "Локомотив" или победитель пары "Маккаби" — "Железничар" — возможные варианты соперников подопечных Кирилла Новикова.
Жеребьевка состоится сегодня, а матч будет сыгран 17 сентября.
Стали известны возможные соперники "Динамо" по 2 раунду квалификации Лиги Европы
Сегодня состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги Европы.
Фото: ФК "Динамо"
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