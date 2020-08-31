Подопечные Кирилла Новикова сыграют с тбилисским "Локомотивом".
Результаты жеребьевки второго отборочного раунда Лиги Европы
"Локомотив" Тбилиси (Грузия) - "Динамо" Москва (Россия)
"Локомотив" Пловдив (Болгария) - "Тоттенхэм" (Англия)
"Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Милан" (Италия)
Матчи пройдут 17 сентября.
"Динамо" сыграет с тбилисским "Локомотивом" в отборе Лиги Европы
Московское "Динамо" узнало соперника во втором отборочном раунде Лиги Европы.
Фото: ФК "Динамо"
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