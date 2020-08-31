Тренер тбилисского "Локомотива": в нашей паре "Динамо" является фаворитом

Главный тренер тбилисского "Локомотива" Георгий Чиабришвили прокомментировал результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Фото: ФК "Локомотив" Тбилиси
На этой стадии еврокубка его команда сыграет с московским "Динамо".

- У нас очень сильный соперник, в этой паре фаворитом является "Динамо". Но на бумаге одно, а на поле - совсем другое, - цитирует Чиабришвили пресс-служба "Локомотива" Тбилиси.

Также специалист отметил, что все потенциальные соперники - очень сильные клубы с опытом выступления в еврокубках.

Матч квалификации пройдет 17 сентября.

"Динамо" в данный момент занимает 4-е место в таблице РПЛ, имея в активе 11 очков.

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Теги: Динамо Лига Европы
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