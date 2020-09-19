Грузинский клуб обыграл москвичей во втором раунде квалификации Лиги Европы (2:1).
— Нет, для мотивации нам они просто не нужны. На самом деле это была победа всей страны, а не только "Локомотива", — рассказал вратарь в интервью Sport24.
Мамардашвили также признался, что до сих пор получает от фанатов сообщения.
Вратарь тбилисского "Локомотива" сообщил, что игроки не получат премиальные за победу над "Динамо"
Вратарь тбилисского "Локомотива" Георгий Мамардашвили рассказал, что игрокам клуба не полагаются премиальные за победу над московским "Динамо".
Фото: Getty Images
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