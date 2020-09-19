Вратарь тбилисского "Локомотива" сообщил, что игроки не получат премиальные за победу над "Динамо"

Вратарь тбилисского "Локомотива" Георгий Мамардашвили рассказал, что игрокам клуба не полагаются премиальные за победу над московским "Динамо".
Фото: Getty Images
Грузинский клуб обыграл москвичей во втором раунде квалификации Лиги Европы (2:1).

— Нет, для мотивации нам они просто не нужны. На самом деле это была победа всей страны, а не только "Локомотива", — рассказал вратарь в интервью Sport24.

Мамардашвили также признался, что до сих пор получает от фанатов сообщения.

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Теги: Динамо Лига Европы
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