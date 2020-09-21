- Старались не читать прессу. Сами прекрасно все понимали. Проиграли команде, которая заведомо слабее нас. Вышли на поле и проиграли, хотя никакой недооценки не было. 100 процентов - это самое позорное поражение в моей карьере. Видел баннер болельщиков на игре с "Ахматом", но старался не зацикливаться на этом и двигаться дальше, - цитирует Ордеца "СЭ".
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе грузинской команды по голу забили Ираклий Сихарулидзе и Мамия Гавашелишвили. "Динамо" отыграло один мяч на 90-й минуте: Лесовой вошел в штрафную площадь соперника и был сбит защитником тбилисской команды, арбитр назначил пенальти, который реализовал Николай Комличенко.
Московский клуб завершил выступление в Лиге Европы. "Локомотив" на следующей стадии встретится с испанской "Гранадой". Встреча пройдет 24 сентября.
Ордец: поражение от тбилисского "Локомотива" - самое позорное в моей карьере
Защитник "Динамо" Иван Ордец выразил эмоции от поражения в квалификации Лиги Европы в матче с тбилисским "Локомотивом" (1:2).
Фото: РИА Новости / Александр Имедашвили
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