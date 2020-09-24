На пресс-конференцию украинского тренера перед матчем квалификации Лиги Европы с "Вольфсбургом" не аккредитовался ни один из представителей СМИ, сообщает сайт телеканалов Футбол 1/Футбол 2.
Поединок "Вольфсбург" - "Десна" состоится сегодня, 24 сентября. Начало - в 21:15 мск.
Пресс-конференцию украинского тренера перед матчем Лиги Европы отменили из-за отсутствия журналистов
Предматчевая пресс-конференция главного тренера черниговской "Десны" Александра Рябоконя была отменена.
Фото: ФК "Десна"
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