Пресс-конференцию украинского тренера перед матчем Лиги Европы отменили из-за отсутствия журналистов

Предматчевая пресс-конференция главного тренера черниговской "Десны" Александра Рябоконя была отменена.

Фото: ФК "Десна"

На пресс-конференцию украинского тренера перед матчем квалификации Лиги Европы с "Вольфсбургом" не аккредитовался ни один из представителей СМИ, сообщает сайт телеканалов Футбол 1/Футбол 2.



Поединок "Вольфсбург" - "Десна" состоится сегодня, 24 сентября. Начало - в 21:15 мск.