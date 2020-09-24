— "Спартак" в этом году очень продуманно лишил возможности себя критиковать, не попав в еврокубки. Сейчас красно-белые смотрелись бы лучше "Ростова" и "Динамо" в Лиге Европы. "Спартак" неплохо играет: команда образуется, связи налаживаются, — рассказал Червиченко в интервью "ВсеПроСпорт".
Червиченко добавил, что пока все наши команды в еврокубках смотрятся плохо, вероятно, подобное можно будет ожидать и от других российских клубов в Европе.
Напомним, сегодня "Ростов" вылетел от "Маккаби" в квалификации Лиги Европы (1:2). До этого турнир покинуло московское "Динамо", уступившее тбилисскому "Локомотиву" (1:2). Стадии квалификации Лиги Европы проходят в один матч.
Червиченко: "Спартак" смотрелся бы в Лиге Европы лучше "Ростова" и "Динамо"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что клуб не затерялся бы в текущем розыгрыше Лиги Европы.
Фото: ftbl.ru
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!