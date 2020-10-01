"Тоттенхэм" 7:2 "Маккаби Х"
Голы: Кейн, 2, 56 (пен), 74, Моура, 21, Ло Чельсо, 37, 40, Алли, 90+1 (пен) - Чери, 17, Рукавица, 52 (пен).
"Тоттенхэм": Харт, Санчес, Алдервейрелд, Дэвис, Доэрти, Уинкс, Хейбьерг (Сиссоко, 62), Ло Чельсо (Алли, 46), Бергвейн, Моура, Кейн (Регилон, 75).
"Маккаби" Х: Кэон, Планич, Абаши, Менахем, Арад (Донье, 71), Лави, Мабука, Абу-Фани (Ашкенази, 87), Хазиза (Родригес, 83), Чери, Рукавица.
Напомним, в прошлом раунде квалификации Лиги Европы "Маккаби" обыграл "Ростов"
"Тоттенхэм" забил семь мячей в ворота победителей "Ростова"
"Тоттенхэм" не оставил шансов "Маккаби" Хайфа и вышел в групповой этап Лиги Европы.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!