Счет в матче открыл нападающий "Милана" Алексис Салемакерс на 51-й минуте. Спустя 20 минут полузащитник Франсишко Жералдеш отыграл мяч и позволил "Риу Аве" перейти в овертаймы, где уже на первых минутах форвард Желсон Дала вывел португальцев вперед. "Милану" удалось сравнять счет лишь на 120-й минуте, когда полузащитник Хакан Чалханоглу реализовал пенальти, назначенный за игру рукой.
Серия пенальти длилась 24 удара, их приходилось исполнять даже вратарям, но оба голкипера промазали с точки. В итоге команда Стефано Пиоли одержала победу со счетом 9:8 и вышла в групповой этап Лиги Европы.
Риу Аве 2:2 (пен. 8:9) Милан
Лига Европы
Раунд плей-офф
Голы: Жералдеш, 72, Желсон, 91 - Салемакерс, 51, Чалханоглу, 120+2 (пен).
"Риу Аве": Кешек, Сантос, Боревкович, Нелсон Монте, Иву Пинту, Тарантини (Ямбор, 75), Филипе Аугусто, Пиазон, Диего Лопес (Жералдеш, 66), Карлуш Мане (Габриэлзиньо, 109), Морейра (Желсон, 85).
"Милан": Доннарумма, Габбиа, Кьер, Тео, Калабрия, Беннасер, Кессье (Тонали, 105), Чалханоглу, Салемакерс (Коломбо, 95), Кастильехо (Диас, 46), Мальдини (Леау, 67).
Предупреждения: Боревкович, 15, Морейра, 41, Сантос, 48, Тео, 61, Филипе Аугусто, 65, Тарантини, 68, Леау, 98, Кьер, 113.
Удаление: Боревкович, 120+1.
"Милан" спасся в матче с "Риу Аве" на 122-й минуте и победил в серии пенальти 9:8, вратари промазали свои удары
"Милан" в упорной борьбе добился победы над "Риу Аве" (2:2, 9:8 по пенальти) в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Фото: ФК "Милан"
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