"Милан" спасся в матче с "Риу Аве" на 122-й минуте и победил в серии пенальти 9:8, вратари промазали свои удары

"Милан" в упорной борьбе добился победы над "Риу Аве" (2:2, 9:8 по пенальти) в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Фото: ФК "Милан"