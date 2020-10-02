"Жизнь нас приучила даже в Лиге Европы не размышлять такими категориями, как удачный или неудачный жребий. Сейчас футбол выровнялся.К любому сопернику надо относится уважительно.Будет интересно. Наша цель - выйти из группы и продолжить путь в весенней части Лиги Европы", - приводит слова Гончаренко пресс-служба армейцев.
ЦСКА попал в группе К Лиги Европы. Соперниками армейцев стали загребское "Динамо", "Фейеноорд" и "Вольфсбург".
Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы и стал четвертым в чемпионате России.
Игры группового турнира Лиги Европы состоятся 22 и 29 октября, 5 и 26 ноября, 3 и 10 декабря.
Гончаренко: наша цель - продолжить путь в весенней части Лиги Европы
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги Европы.
Фото: ПФК ЦСКА
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