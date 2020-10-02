"В Лиге Европы не бывает легких групп, и у нас она непростая. Но мы знаем свои сильные качества, мы можем играть с любым соперником. Я рад, что мы сыграем в Хорватии.
Всегда надо стараться занять первое место, на крайний случай - второе, чтобы выйти из группы и продолжить борьбу весной," - приводит слова Влашича пресс-служба армейцев.
ЦСКА попал в группе К Лиги Европы. Соперниками армейцев стали загребское "Динамо", "Фейеноорд" и "Вольфсбург".
Игры группового турнира Лиги Европы состоятся 22 и 29 октября, 5 и 26 ноября, 3 и 10 декабря.
Влашич: рад, что мы сыграем в Хорватии
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги Европы.
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
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