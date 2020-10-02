"Сложная группа. Легких соперников нет, проходных игр не будет. Каждая команда в современном футболе хорошо готова. Мы должны уважать всех. В прошлом году ЦСКА не очень удачно выступил в Лиге Европы. В этот раз нам нужно выйти на матчи с уверенностью в своих силах и без шапкозакидательского настроения", - сказал Фернандес в комментарии пресс-службе клуба.
ЦСКА попал в группе К Лиги Европы. Соперниками армейцев стали загребское "Динамо", "Фейеноорд" и "Вольфсбург".
Игры группового турнира Лиги Европы состоятся 22 и 29 октября, 5 и 26 ноября, 3 и 10 декабря.
Марио Фернандес заявил, что ЦСКА попалась сложная группа
Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился своим мнением о жеребьевке группового этапа Лиги Европы.
Фото: ПФК ЦСКА
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