— Это очень интересные команды. Первая команда Хорватии, третья команда Голландии и четвертая команда Австрии. Одно могу сказать наверняка: легко не будет, но в любом случае стоит задача по выходу из группы, — рассказал Бабаев в интервью Sport24.
Функционер добавил, что с каждым годом в Лиге Европы участвует все больше и больше статусных команд. Хоть перед ЦСКА и стоит задача выйти из группы, Бабаев отметил, что прогнозы и расклады — дело неблагодарное. Он вспомнил прошлый год, когда московский клуб находясь в группе не с самыми именитыми соперниками, не смог выйти в раунд плей-офф еврокубка. Правда, он уточнил, что тогда команды сыграла гораздо ниже своих возможностей.
На групповом этапе Лиги Европы ЦСКА попал в группу "K", где сыграет с загребским "Динамо", "Фейеноордом" и "Вольфсбергом".
Бабаев — о группе в ЛЕ: легко не будет, но в любом случае стоит задача по выходу
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил жеребьевку группового этапа Лиги Европы для команды.
Фото: ПФК ЦСКА
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