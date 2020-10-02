— Проблематично с тем, чтобы выйти. Группа ровная. Так что я у ЦСКА вижу один повод для надежд: много новых игроков, обновленная команда способна резко прибавлять. Главное, чтоб все здоровы были. Иначе ведь Васин тоже выводы сделал и щитки, говорят, теперь вообще не снимает. Играть станет, — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Блогер отдельно прошёлся по соперникам. Он считает, что загребское "Динамо" — фаворит группы, и их он привык видеть в Лиге чемпионов. Касаемо "Фейеноорда" Уткин вспомнил, как все отмечают то, что очень тяжело играть 11 месяцев два раза неделю практически без отдыха. В Нидерландах сезон не доигрывали, поэтому у команды нет такой проблемы.
Он уверен, что такой фактор будет иметь решающее значение, потому что группа ровная.
"Вольсфберг" он оценил как показатель класса Австрийской лиги, которая растёт.
Уткин — о ЦСКА в ЛЕ: один повод для надежд: много новых игроков, обновленная команда, которая может прибавить
Футбольный блогер Василий Уткин оценил жеребьевку группового этапа Лиги Европы для ЦСКА.
Фото: "Эгриси"
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