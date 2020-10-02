"Тесты, проведённые 2 октября, показали, что у двух игроков команды имеется коронавирус. Согласно политике конфиденциальности, имена игроков не разглашаются", - написано в сообщении клубной пресс-службы.
Также представителе "Фейеноорда" отметили, что заражённые игроки будут помещены в карантин и не будут принимать участие в командных тренировках и в воскресном матче чемпионата Нидерландов с "Виллемом II".
Напомним, что в группе К Лиги Европы помимо ЦСКА и "Фейеноорда" также находятся "Динамо" из Загреба и австрийский "Вольфсбергер".
Первый матч "Фейеноорда" в групповом этапе Лиги Европы запланирован на 22 октября. Голландцы поедут в гости к "Динамо" Загреб.
В команде одного из соперников ЦСКА по Лиге Европы произошла вспышка коронавируса
В "Фейеноорде", который является соперником ЦСКА в групповой стадии Лиги Европы, выявлена вспышка коронавируса.
Фото: ФК "Фейеноорд"
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