Бубнов: заменив Васина в перерыве, Гончаренко фактически признал ошибку

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру защитника ЦСКА Виктора Васина в матче с "Вольфсбергом" (1:1).
Фото: ПФК ЦСКА
— Васин на бровке автоматом шел в минус атаке — нет навыков подключаться таким образом, плюс не хватает скорости. В обороне же именно Васин нарушил правила в штрафной, после чего назначили пенальти. Заменив игрока в перерыве, Гончаренко фактически признал ошибку в этом вопросе, — рассказал Бубнов в интервью Sportbox.

ЦСКА сыграл вничью с "Вольфсбергом" (1:1) в первом матче группового этапа Лиги Европы. Счёт в матче на 5 минуте открыл нападающий "армейцев" Адольфо Гайч, забивший первую мяч за команду.

На 41 минуте Васин сфолил на игроке соперника в своей штрафной площади, что привело к назначению пенальти. Его исполнил Майкл Лиендл.

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Теги: ЦСКА Бубнов Васин Гончаренко
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