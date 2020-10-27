Встреча состоитcя 29 октября, в четверг.
Карпов получил травму в матче РПЛ с московским "Динамо". В борьбе с форвардом бело-голубых Вячеславом Грулёвым Карпов получил удар в лицо. Позднее у него диагностировали перелом носа.
ЦСКА в первом туре Лиги Европы сыграл вничью с "Вольфсбергом" со счётом 1:1.
Источник: Sport24
Карпов пропустит матч Лиги Европы с "Динамо" Загреб
Защитник ЦСКА Вадим Карпов не сможет принять участия в матче второго тура Лиги Европы с "Динамо" Загреб.
Фото: Sportbox
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