Встреча состоится 29 октября. Олич заявил, что хорватам не стоит бояться соперника.
"Не секрет, что лучший игрок ЦСКА - Влашич. Ему дают полную свободу на поле, он забивает, отдаёт результативные передачи. Важнейшая задача "Динамо" - закрыть его, хоть это и сложно.
Если "Динамо" удастся перекрыть его, то половина работы будет сделана. Но надо быть осторожными, ведь Влашич уже показывал, что он может создать момент и при минимальном пространстве.
"Динамо" не надо бояться ЦСКА, с москвичами можно играть. Шансы у "Динамо" будут", - цитирует Олича 24sata.hr.
Олич: "Динамо" Загреб не надо бояться ЦСКА, шансы будут
Бывший форвард ЦСКА Ивица Олич поделился ожиданиями от матча "армейцев" с загребским "Динамо" в Лиге Европы.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!