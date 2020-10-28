Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции сообщил, что футболист ещё не может участвовать в матчах.
Ранее Карпов получил травму в матче РПЛ с московским "Динамо". В начале матча в борьбе с Вячеславом Грулёвым Карпов получил удар локтем в лицо. Из-за сильного кровотечения он покинул поле. Позднее стало известно, что футболисту сломали нос.
Матч ЦСКА с загребским "Динамо" состоится завтра, 29 октября. Встреча будет проходить в Москве.
Карпов не сыграет с "Динамо" Загреб в Лиге Европы
Защитник ЦСКА Вадим Карпов не примет участия в матче второго тура Лиги Европы с загребским "Динамо".
Фото: ЦСКАNews
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