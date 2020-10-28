"Физическое состояние Фернандеса гораздо лучше, он чувствует себя хорошо. Но это игра, посмотрим, насколько он готов", — сказал Гончаренко на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, что в октябре в расположении сборной России тест Фернандеса на коронавирус дал сомнительный результат. Марио был изолирован от национальной команды. 26 октября в матче 12-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" 30-летний защитник вышел в старте и провел на поле 58 минут.
Встреча ЦСКА с загребским "Динамо" пройдет в четверг, 29 октября, на "ВЭБ Арене". Начало матча - в 20:55 по Москве.
Гончаренко рассказал о готовности Марио Фернандеса к матчу с загребским "Динамо"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса перед матчем 2-го тура Лиги Европы с "Динамо" Загреб.
Фото: ПФК ЦСКА
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