Фанаты ЦСКА сделали перфоманс по мотивам легендарной обложки Тhe Beatles

Ультрас ЦСКА на перфомансе вспомнили обложку легендарного альбома Abbey Road группы The Beatles.
Отметим, что пластинка Abbey Road стала последней, которую Битлы записали в оригинальном составе - за шесть дней до ее выхода Джон Леннон объявил, что уходит из группы.

В этот альбом вошла легендарная песня Come Together.

В матче ЦСКА - "Динамо" Загреб идет первый тайм, счет пока 0:0.

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Теги: ЦСКА
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