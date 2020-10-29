Отметим, что пластинка Abbey Road стала последней, которую Битлы записали в оригинальном составе - за шесть дней до ее выхода Джон Леннон объявил, что уходит из группы.
В этот альбом вошла легендарная песня Come Together.
В матче ЦСКА - "Динамо" Загреб идет первый тайм, счет пока 0:0.
Фанаты ЦСКА сделали перфоманс по мотивам легендарной обложки Тhe Beatles
Ультрас ЦСКА на перфомансе вспомнили обложку легендарного альбома Abbey Road группы The Beatles.
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