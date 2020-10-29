"Вольфсберг" на выезде разгромил "Фейенорд" со счетом 4:1 и вышел на первое место в группе, в которой играет ЦСКА.
Также отметим домашнюю крупную победу "Милана" над "Спартой" со счетом 3:0 и поражение "Тоттенхэма" в матче против "Антверпена" - 0:1.
Лиги Европы
2 тур
АЕК - "Лестер" - 1:2
"Антверпен" - "Тоттенхэм" - 1:0
"Гент" - "Хоффенхайм" - 1:4
"Заря" - "Брага" - 1:2
"Карабах" - "Вильярреал" - 1:3
ЛАСК - "Лудогорец" - 4:3
"Лилль" - "Сельтик" - 2:2
"Милан" - "Спарта" - 3:0
"Сиваспор" - "Маккаби" Т-А - 1:2
"Фейенорд" - "Вольфсберг" - 1:4
"Црвена Звезда" - "Слован" - 5:1
"Вольфсберг" разгромил "Фейенорд", "Тоттенхэм" проиграл "Антверпену" и другие результаты Лиги Европы
Завершились матчи второго тура группового этапа Лиги Европы.
Фото: УЕФА
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