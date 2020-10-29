Встреча в Мсокве завершилась вничью со счетом 0:0.
"Расскажу про ЦСКА. Вот это наш уровень - дома пободаться с Загребом. Сыграть 0:0. Это при том, что ЦСКА сейчас по игре самый сильный клуб в России. И с лучшим игроком РПЛ в составе. Влашичем. Занавес!" - написал Губерниев в своем телеграм-канале.
"Армейцы" набрали два очка изанимают второе место в группе К.
В следующем туре Лиги Европы ЦСКА сыграет на выезде с "Фейенордом". Матч состоится 5 ноября.
Губерниев: вот это наш уровень - дома пободаться с загребским "Динамо"
Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итог матча второго тура группового этапа Лиги Европы с загребским "Динамо".
Фото: ПФК ЦСКА
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