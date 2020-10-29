Чалов: ЦСКА должен был дожимать "Динамо"

Форвард ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским "Динамо" (0:0).
Фото: ПФК ЦСКА
"Создали много моментов, но не получилось забить. Считаю, что должны были дожимать "Динамо". Они не создали ни одного опасного момента, ничего особенного.

Что касается двух очков на старте Лиги Европы, то впереди еще четыре игры, так что ничего серьезного", - сказал Чалов в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что в матче с загребским "Динамо" "армейцы" нанесли 25 ударов в сторону ворот соперника, 7 из которых в створ, но так и не смогли пробить Доминика Ливаковича.

После 2-х туров Лиги Европы ЦСКА с 2-я очками занимает второе место в группе К. Лидирует австрийский "Вольфсбергер" с 4-я очками.

Источник: Ютуб-канал ПФК ЦСКА

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Чалов ЦСКА Динамо Загреб
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Чалов: ЦСКА должен был дожимать "Динамо"
Футболисты "Спартака" описали Тедеско одним словом (видео) 1
Экс-тренер "Рубина" Докампо вошел в тренерский штаб "Уфы"
Агент Ткаченко: Газизов фактически покупал Урунова сам у себя? Это нормально 1
Источник: Тедеско зимой не перейдет из "Спартака" в "Хоффенхайм" 5
Уткин: Дзюба действительно устал, его заездили 8
Источник: президент "Тамбова" Габуев досрочно оставил свой пост 2
Талалаев: зрители хорошо увидели разницу в футболе и в судействе между нашим чемпионатом и Лигой чемпионов 5
Таблица коэффициентов УЕФА: Португалия уходит в отрыв, Бельгия приближается 9
Матч "Спартак" - "Ростов" прокомментируют Черданцев и Аксенов 13
Тер Штеген занимается в общей группе "Барселоны", Умтити приступил к тренировкам
Ирландский "Дандолк" установил непобиваемый рекорд в Лиге Европы 1
Источник: переход Крыховяка в "Зенит" не состоялся из-за срыва подписания "Локомотивом" Кузяева 3
Грушевский - об игре Сафонова в ЛЧ: не нужно торопиться объявлять преемников Акинфеева
Итальянский журналист: руководство "Зенита" ошиблось, такого состава не хватит для борьбы в Лиге чемпионов 1
Источник: стюарды "Боруссии" не проверили у фанов "Зенита" аккредитации и сами провели на стадион 4
Суета Эджуке и притупившийся гений Влашича не принесли ЦСКА победу. Оценки «армейцев» за нули с «Динамо» 13
Гончаренко: Эджуке где-то техника подводит, где-то вратарь удачно играет 2
Чалов: ничего страшного не произошло 1
У ЦСКА персональный и коллективный Эджуке. Ничего не забили Загребу 2
Губерниев: вот это наш уровень - дома пободаться с загребским "Динамо" 4
Гончаренко: по атакующим действиям у меня нет претензий, просто не удалось забить мяч 13
Мамич: нам удалось остановить Влашича
"Вольфсберг" разгромил "Фейенорд", "Тоттенхэм" проиграл "Антверпену" и другие результаты Лиги Европы 1
ЦСКА сыграл вничью с загребским "Динамо" 50
Дортмундская "Боруссия" намерена подать жалобу на "Зенит" 7
Вернер: против "Краснодара" было очень тяжело играть
Кожемякин: если "Ротор" сыграет с ЦСКА, как с "Локомотивом", то добьется положительного результата
Источник: Неймар пропустит три недели
Джикия: думал, что скучал по всем во время самоизоляции, но нет 1
Все новости
-