"Создали много моментов, но не получилось забить. Считаю, что должны были дожимать "Динамо". Они не создали ни одного опасного момента, ничего особенного.
Что касается двух очков на старте Лиги Европы, то впереди еще четыре игры, так что ничего серьезного", - сказал Чалов в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, что в матче с загребским "Динамо" "армейцы" нанесли 25 ударов в сторону ворот соперника, 7 из которых в створ, но так и не смогли пробить Доминика Ливаковича.
После 2-х туров Лиги Европы ЦСКА с 2-я очками занимает второе место в группе К. Лидирует австрийский "Вольфсбергер" с 4-я очками.
Источник: Ютуб-канал ПФК ЦСКА
Чалов: ЦСКА должен был дожимать "Динамо"
Форвард ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским "Динамо" (0:0).
Фото: ПФК ЦСКА
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