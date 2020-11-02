Проведение в Вене матча Лиги Европы между "Рапидом" и "Дандолком" под вопросом из-за теракта

2 ноября в центре Вены группа террористов открыла стрельбу в районе синагоги, 2 человека погибли, около 15 получили ранения.

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Liebe Rapid-Familie, wir hoffen, ihr seid alle in Sicherheit! Was da gerade in unserer sch?nen Stadt passiert, ist unbeschreiblich. Bitte bewahrt Ruhe, bleibt zuhause und passt auf euch auf! ? #Wien — SK Rapid (@skrapid) November 2, 2020

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся терактом. Несколько человек, вооруженных винтовками, открыли огонь в шести разных местах на улице поблизости от синагоги. Один из террористов был убит полицейскими.Полиция Вены через социальные сети и телевидение призвала граждан покинуть улицы и не пользоваться общественным транспортом. Сообщается, что террористическая угроза все еще сохраняется.Из-за случившегося теракта оказался под вопросом матч третьего тура группового раунда Лиги Европы "Рапид" - "Дандолк", который должен был пройти в Вене 5 ноября. Обе команды потерпели поражения в стартовых турах и набрали 0 очков. Австрийский клуб уступил дома 1:2 лондонскому "Арсеналу" и 1:0 норвежскому "Мольде" на выезде; ирландский "Дандолк" проиграл "Мольде" дома 1:2 и 3:0 "канонирам" в гостях."Дорогие болельщики, надеемся, что вы в безопасности! Происходящее в нашем прекрасном городе неописуемо. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь дома и берегите себя!", - обратился к своим подписчикам официальный твиттер "Рапида".