Проведение в Вене матча Лиги Европы между "Рапидом" и "Дандолком" под вопросом из-за теракта

2 ноября в центре Вены группа террористов открыла стрельбу в районе синагоги, 2 человека погибли, около 15 получили ранения.
Фото: twitter.com
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся терактом. Несколько человек, вооруженных винтовками, открыли огонь в шести разных местах на улице поблизости от синагоги. Один из террористов был убит полицейскими.

Полиция Вены через социальные сети и телевидение призвала граждан покинуть улицы и не пользоваться общественным транспортом. Сообщается, что террористическая угроза все еще сохраняется.

Из-за случившегося теракта оказался под вопросом матч третьего тура группового раунда Лиги Европы "Рапид" - "Дандолк", который должен был пройти в Вене 5 ноября. Обе команды потерпели поражения в стартовых турах и набрали 0 очков. Австрийский клуб уступил дома 1:2 лондонскому "Арсеналу" и 1:0 норвежскому "Мольде" на выезде; ирландский "Дандолк" проиграл "Мольде" дома 1:2 и 3:0 "канонирам" в гостях.

"Дорогие болельщики, надеемся, что вы в безопасности! Происходящее в нашем прекрасном городе неописуемо. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь дома и берегите себя!", - обратился к своим подписчикам официальный твиттер "Рапида".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

РФС подтвердил назначение Гусева старшим тренером юношеской сборной России
Проведение в Вене матча Лиги Европы между "Рапидом" и "Дандолком" под вопросом из-за теракта
Кучаев: Златан харизматичный, его интересно слушать. Но мне больше близка скромность
"Мы не скрываем информацию, как в Советском Союзе". "Лацио" отказывается называть имена заболевших COVID-19 8
Актер Баринов: шикарный футбол без болельщиков - мертвая тишина и слышно, как тренер ругается матом 2
Луис Адриано отдал голевой пас за "Палмейрас" и помог своему клубу разгромить "Атлетико Минейро"
Актер Баринов: успешная концовка прошлого чемпионата - это не победа "Локомотива", это его удача 1
Хоакин - о Кумане: не стал бы нанимать его даже в качестве обслуживающего персонала
Быстров: мы ни в одном матче с начала чемпионата не видели "Спартак" атакующим 8
Источник: Марадона госпитализирован, причина - не коронавирус 2
Актер Баринов: поражение от "Баварии" - лучшая игра "Локомотива" под руководством Николича
Источник: Гиггз подозревается в нанесении телесных повреждений своей девушке
"Локомотив" - "Атлетико". Где смотреть матч онлайн 3 ноября 2020
Экс-арбитр Николаев: нарушение Хаджикадунича на Соболеве не заслуживает второй желтой карточки 7
Матч Лиги наций Турция – Россия покажет Первый канал 1
Быстров: "Спартак" готов бороться за чемпионство только на словах 11
Конте рассказал, что был близок к тому, чтобы стать тренером "Реала"
Сетьен – Месси: если тебе что-то не нравится, дверь там 1
Футболист "Ниццы" Аталь извинился за лайк под постом Xaбиба
"Фулхэм" одержал первую победу после возвращения в АПЛ. Был обыгран "Вест Бромвич"
Миранчук обратился к болельщикам "Локомотива" перед матчем с "Атлетико"
УЕФА: Евро может пройти в одной стране 3
Роспотребнадзор не выявил нарушений санитарных норм на матче "Спартак" - "Ростов" 4
Глава пресс-службы "Карабаха" призвал убивать армян. Сотрудник будет наказан клубом
Антон Миранчук второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в "Локомотиве" 1
Судья Федотов: весь матч "Тамбов" - "Динамо" за Карасёва вытащил VAR 2
В оргкомитете отреагировали на слух о возможном переносе Евро в Россию
УЕФА рассматривает вариант проведения всех матчей чемпионата Европы в России 25
Источник: в "Химках" проведут беседу с Мирзовым, выложившим пост про Макрона 3
Потухший «Спартак», нервный «Тамбов» и жертва «парашютов» Гильерме. Сборная неудачников 13 тура РПЛ 5
Все новости
-