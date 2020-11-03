"У ЦСКА стоит задача по выходу из группы: чтобы не остаться в феврале без еврокубков, нужно выигрывать. В двух стартовых матчах мы создали очень много моментов, но реализация чуть хромает - отсюда и ничьи. Наверное, можно назвать матчи с "Фейенордом" решающими. ЦСКА сейчас в форме, игра идет - важно сделать свою работу и взять очки уже в ближайшем матче в Нидерландах. Желательно три", - сказал Дзагоев.
Матч "Фейенорд" - ЦСКА состоится 5 ноября. Начало - в 23:00 мск.
После двух туров в Лиге Европы "армейцы" набрали два очка и занимают второе место в группе. На первой позиции расположился "Вольфсберг".
В текущем сезоне 30-летний Дзагоев в составе ЦСКА провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.
В последнем матче РПЛ ЦСКА на выезде обыграли "Ротор" со счетом 1:0 и вышли на первое место в турнирной таблице. Единственный мяч в этой встрече забил Дзагоев.
Источник: Sport24
Дзагоев: желательно взять три очка с "Фейенордом"
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о задачах команды в Лиге Европы.
Фото: ПФК ЦСКА
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