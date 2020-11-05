Фернандес был вынужден покинуть поле ещё в первом тайме, его заменил Алан Дзагоев. ЦСКА потерпел поражение со счётом 1:3.
"Информации конкретной по Марио пока нет, но он почувствовал боль в мышце задней поверхности бедра. Наверное, решили перестаховаться, заменить его", - сказал Кучаев в эфире "Матч ТВ".
Кучаев: Марио Фернандес почувствовал боль в мышце задней поверхности бедра
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о повреждении защитника Марио Фернандеса, которое он получил в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Фейеноордом".
Фото: Твиттер ЦСКА
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