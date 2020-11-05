Гончаренко: ЦСКА не хватило последнего паса или удара



Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Фейеноордом".

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Встреча, проходившая в Роттердаме, закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Все мячи в этом матче были забиты во втором тайме.



"Мы достаточно неплохо смотрелись, равные были шансы на успех в первом тайме, не хватило паса или удара.



Во втором тайме мы не так хорошо смотрелись, теряли мяч в центре поля. Соперник воспользовался этим. Надо было растягивать защиту соперника, но, наверное, сказалось, что у нас не профильные крайние защитники играли", - сказал Гончаренко в эфире "Матч ТВ".