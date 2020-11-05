Встреча, проходившая в Нидерландах, закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. ЦСКА так и не смог одержать первую победу в Лиге Европы.
"Не ожидал, что ЦСКА так крупно проиграет. Не сказал бы, что они играли слабо. Первый тайм был равный. Потом бам-бам пропустили. Трагедии сегодня не увидел никакой. На фоне того, что мы видели днём ранее уж точно", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Мостовой: трагедии в поражении ЦСКА не увидел
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о поражении ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Фейеноордом".
Фото: ТАСС
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