"Конечно, в еврокубках скорости и уровень мастерства выше. Хочется играть на таких скоростях и на таком уровне. Играя в еврокубках, ты будешь расти в профессиональном плане. Каждый футболист хочет играть на таком уровне и я готов подойти к этому. Это дело времени", - сказал Ахметов.
Матч ЦСКА - "Фейеноорд" состоится 26 ноября.
Ахметов: каждый игрок хочет играть в еврокубках и расти профессионально
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился своим мнением об уровне матчей в еврокубках.
Фото: ПФК ЦСКА
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