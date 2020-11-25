"Все игроки, которые были в заявке с "Сочи", готовы к матчу с "Фейеноордом" и еще мы сегодня оценим состояние Фернандеса и Васина. Посмотрим, какие будут их результаты теста на коронавирус. С Дивеевым все в порядке, нос его зажил, он хорошо выглядит и с поломанным носом, ему это даже к лицу, так что проблем никаких нет.
Кучаев испытывает проблемы со старой болячкой. Сейчас его восстанавливаем. У Карпова тоже проявились предыдущие проблемы. Васин готов. По сомнительным тестам на ковид есть вопрос только у Дзагоева", - сказал Гончаренко.
Поединок ЦСКА - "Фейеноорд" состоистя 26 ноября.
Гончаренко: по сомнительным тестам на ковид есть вопрос только у Дзагоева
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о кадровой ситуации накануне матча Лиги Европы с "Фейеноордом".
Фото: ПФК ЦСКА
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