"Мы гораздо лучше стали в этом сезоне, чем в предыдущем, в плане держать уровень игры на протяжении всего матча. Гораздо больше матчей стало, когдав мы весь поединок держим высокий уровень игры. исключение - это второй тайм с "Фейеноордом", с "Сочи" был отрезок, когда соперник лучше выглядел. Наша задача - сохранить тот уровень интенсивности, который у нас был с "Фейеноордом" в первом тайме. Во втором тайме мы потеряли контроль над игрой, потому и пошли моменты у наших ворот. Завтра нужно больше контролировать игру и меньше позволять сопернику", - сказал Гончаренко.
Поединок ЦСКА - "Фейеноорд" состоистя 26 ноября.
Гончаренко: задача - нужно больше контролировать игру с "Фейеноордом" и меньше позволять сопернику
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы с "Фейеноордом".
Фото: ТАСС
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