Футболисты ЦСКА и "Фейеноорда" почтили память Марадоны минутой молчания перед матчем Лиги Европы

Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА - "Фейеноорд" начался с минуты молчания в память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне.
Фото: Александр Сергеев
Напомним, что Марадона ушел из жизни в возрасте 60-и лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Во встрече ЦСКА и "Фейеноорда" идет первый тайм, счет пока не открыт.

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Теги: ЦСКА Фейеноорд Марадона
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