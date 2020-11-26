Напомним, что Марадона ушел из жизни в возрасте 60-и лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.
Во встрече ЦСКА и "Фейеноорда" идет первый тайм, счет пока не открыт.
Футболисты ЦСКА и "Фейеноорда" почтили память Марадоны минутой молчания перед матчем Лиги Европы
Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА - "Фейеноорд" начался с минуты молчания в память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне.
Фото: Александр Сергеев
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